O gato subiu no telhado! Articulações em alta no período pré-campanha

Um provável candidato ao Senado Federal foi informado por fontes fidedignas que o senador Eduardo Braga (MDB) esteve na casa do governador Amazonino Mendes (PDT) para uma conversa de pé de ouvido. A reação foi de surpresa, mas com consciência do que deve vir por aí.



— Ih, o gato subiu no telhado! Reagiu, referindo-se à anedota que narra a forma suave de dar uma notícia ruim.

O pré-candidato tem razão de ficar temeroso. Aliados políticos em determinados momentos de sua vida pública e ferrenhos adversários em outros, Amazonino e Braga teriam se acertado, e é quase certo que Eduardo será mesmo o candidato do governador na eleição de outubro.

Cachimbo da paz

Mesmo sabendo que Amazonino e Braga fumaram o cachimbo da paz, o pré-candidato ao senado não arreda pé de sua disposição em lutar por uma das duas cadeiras do senado.

— Vou disputar a eleição com figurões da política. Mas, a minha vantagem é que eles têm rejeição. Eu não.

Para onde vou?

Tem muita gente perguntando qual será o destino político da ex-deputada Rebecca Garcia (PP).

Será de vice-governadora na chapa de David Almeida, Senado Federal ou câmara dos Deputados?

Depois da pesquisa

A todos, Rebecca responde com uma resposta que parece frase feita.

— O meu nome está à disposição da população. Estou trabalhando para o fortalecimento de uma candidatura, mas tudo será definido depois de algumas pesquisas.

Não basta querer

E depois, a ex-candidata ao governo na eleição suplementar lembra que, apesar da performance no último pleito, não pode ser candidata de si mesma.

— Não basta querermos ser candidatos, é preciso a vontade do povo.

Dindim na torcida

Aconteceu no jogo Manaus X Paysandu do Pará, na Arena da Amazônia na noite de quarta-feira.

Um vendedor de Dindim, o saquinho de suco congelado, vinha anunciando no meio da torcida do Manaus:

— Olha o Dindim, olha o Dindim!



Dindim ou flau?

Quando chegava à arquibancada onde estava a torcida paraense mudava o apelo comercial:

— Olha o Flau, olha o Flau!

Paixão nacional

É que em Belém, o saquinho de suco congelado é conhecido por Flau.

E muda de nome, dependendo da região: Sacolé (no Rio de Janeiro), Gelinho (em São Paulo); Flau (no Norte), Laranjinha (em Goiás e Minas Gerais); Chupe-chupe (Santa Catarina) e Chope (Nordeste)

Joga limpo

Reeleito com folga, o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo de Almeida Costa, disse que não há fórmula mágica para administrar uma universidade num período de crise, e ainda ser respeitado por seus pares.

— O diálogo franco. Tudo é decidido com diálogo e olho no olho. Esse é o motivo do grau de confiança! Garante.

Bom de voto

Cleinaldo e Cleto Leal, da Chapa 14, foram escolhidos com 74,96% dos votos válidos pela comunidade acadêmica.

A posse dos reitores deve acontecer ainda este mês.

Que nem Tim Maia

Os fãs amazonenses da cantora Paula Toller estão frustrados. O show que a ex-Kid Abelha faria em Manaus foi cancelado “por questões de adequação técnica”, informou a produção.

Qual o motivo?

A apresentação ocorreria no próximo sábado (14) no Studio 5. Só não explicaram que “adequações técnicas são essas”. Mas como fica a situação de quem já havia comprado o ingresso?

Sua grana de volta

Fica assim: Os clientes deverão solicitar o estorno dos valores até o dia 11/05/2018 no mesmo local da compra, portando documento de identidade do comprador e os ingressos adquiridos.



Mais informações

Compras efetuadas via internet serão automaticamente canceladas e será solicitado o estorno do valor de ingressos e taxa de serviço.