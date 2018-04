Dia do índio: nem tudo está perdido no país da Pindorama

Na década de 1970, muitas tribos indígenas foram massacradas por invasores inescrupulosos que executavam os donos da terra, por ambição. Algumas dessas nações quase chegaram à extinção.



Fora de seu habitat, muitos índios também foram executados por homens brancos em conflitos na cidade grande. Hoje, 19 de abril -, Dia do Índio, é uma data que está mais para reflexão do que para homenagem. Os ensinamentos recebidos pelos índios são muitos, ao passo que são poucos os motivos para celebrar.

Presente aqui bem antes dos colonizadores europeus e dos escravos africanos, a população indígena desenvolveu uma rica cultura formada por costumes, línguas e saberes, que ainda se mostram vivos na sociedade brasileira. Mas, os “ homens sábios”, em nome da civilização, preferiram massacrá-los, a aprender com eles.

Como escreveu certa vez a professora e ativista Célia Xakriabá – que carrega o nome de sua etnia –, “a sociedade brasileira não dá a devida importância, não leva tão a sério a cultura, memória e história dos nossos povos indígenas, talvez porque não os vê como um povo do presente”.





“Apesar de tudo, o número de índios no País e na Amazônia vem aumentando”





Para ela, o desafio é garantir os direitos que os índios já tinham conquistados, conforme prevê a Constituição de 1988. O território indígena sempre foi uma grande preocupação. “A não demarcação coloca sob constante ameaça a relação do nosso povo com a terra e o modo de viver, com respeito e sustentabilidade” .

Apesar dessa mancha em nossa história, ainda existe esperança no horizonte. A boa notícia é que, o que parecia impossível está acontecendo: o número de índios no País e na Amazônia vem aumentando. A taxa de crescimento da população indígena é de 3,5% ao ano, superando a média nacional, que é de 1,3%.

Nem tudo está perdido no país da Pindorama..