Candidato que foge de debate não tem nada a dizer

Já houve quem dissesse que candidato que não comparece aos debates é porque não tem nada para dizer. Pela segunda vez em uma semana, o candidato que lidera a pesquisa de intenção de votos para governo do Estado, Amazonino Mendes (PDT), não apareceu ao debate de duas redes de televisão – TV Em Tempo e TV Diário.

É claro que isso é um direito do governador – quem sabe até a estratégia de seu marketeiro –, mas os debates eleitorais funcionam mais para entender como os candidatos reagem a situações de pressão do que compreender como pretendem implementar seus planos para o Amazonas, ou mesmo verificar o quão preparados estão para a tarefa.

E a hora que um candidato corre do pau, é porque não tem esse projeto ou não tem nada a dizer. No caso de Amazonino, se tem, por que não colocou em prática nos 13 anos em que foi governador, ou nos 12 em que foi prefeito?

Caos na segurança

O debate da Tv Em Tempo, realizado sexta-feira (24), criou um formato que evitou o confronto e o bate-boca entre os candidatos.

Sendo assim, cada um teve um tempo para dizer o que pensa e como vai atacar cada assunto –, neste primeiro confronto, o tema foi Segurança.

Calcanhar de Aquiles

E é justamente aí que o nosso governador nada teria a dizer, porque o caos na segurança é, sem dúvida, um de seus calcanhares de Aquiles.

Sabatina

A coisa vai complicar, porque cada debate da Tv Em Tempo vai pautar um tema central.

Um sobre ‘‘Geração de Emprego”, outro sobre ‘’Educação e Saúde Pública”, “ transparência”, e assim por diante.

Vai fundo

Esse formato, sem dúvida, vai privilegiar o aprofundamento de questões de interesse da população, ao invés de permitir que os candidatos repitam frases feitas.

Síndrome de avestruz

Desse tipo de debate, que repete a velha e cansada fórmula com ataques e insultos, o leitor já está de saco cheio

Do mesmo jeito que já não aceita político que foge do debate ou enterra a cabeça na terra feito avestruz.

Puxa-encolhe

No mesmo dia, o Partido dos Trabalhadores foi alvo de dois pareceres da Justiça Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral indeferiu o pedido da executiva nacional de retirar a sigla da coligação “Renova Amazonas”, do candidato David Almeida (PSB).

Entra e sai

Mais tarde, o juiz Marco Antônio Pinto da Costa, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) tomou decisão contrária e deferiu o pedido do PT, mandado que o partido saísse da chapa de David e ingressasse a coligação “O Povo Feliz de Novo”, do PCdoB.

Vitória vermelha

No politburo do PCdoB, o clima era de vitória.

Na verdade, o juiz Marco Antônio Pinto da Costa atendeu ao pedido da presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffman, e entendeu como legal a deliberação superior da direção nacional do PT sobre o diretório regional, conforme a Lei 9.407/1987.

Ah, como sofri!

Porém, com a vitória de sexta-feira, a senadora se animou:

— Ninguém como eu já sofreu tanto no começo de campanha –, suspirou a senadora, acreditando que conseguiu avançar na construção de um polo das forças democráticas no Amazonas.

Dívida de gratidão

O imbróglio se deu, porque o PSB não aceitou que a senadora Vanessa Graziotin (PCdoB) fosse candidata à reeleição na chapa.

Como Grazziotin sempre foi uma fiel aliada do PT, sobretudo na luta contra o impeachment da ex-presidente Dilma e na prisão do ex-presidente Lula, o partido tinha uma dívida de gratidão com a comunista.

E agora?

Com decisões divergentes na Justiça Eleitoral em âmbito estadual, o caso será levado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que tem até o dia 17 de setembro para tomar uma decisão.

Marina é vítima

A baixaria continua. É enganosa uma imagem que afirma que a candidata à Presidência da República pela Rede, Marina Silva, teria invadido uma fazenda no Acre em 1986 de maneira semelhante ao MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra).

Maldade

Na verdade, a foto que circula no WhatsApp mostra um “empate”, manifestação feita por seringueiros para impedir o desmatamento na Fazenda Bordon, em Xapuri.

Defesa de árvores

A assessoria de Marina negou que a imagem esteja relacionada à invasão de terras ou ao MST. No “empate” os manifestantes se colocavam em frente às árvores para impedir sua derrubada.

Bandeira da ZFM

Após o boato de que a empresa Coca-Cola iria embora do Brasil, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e que repercutiu na imprensa amazonense, o deputado federal Pauderney Avelino (DEM), candidato à reeleição, visitou a empresa Recofarma, em Manaus.

— Retornar a este local me deixou mais confiante para garantir os incentivos fiscais desta e de todas as outras empresas de refrigerantes do Amazonas. Contem comigo em mais essa luta!

Complexo de colônia

Outro candidato que está usando a bandeira de defesa da Zona Franca de Manaus é o candidato ao Senado Plínio Valério (PSDB).

— Você sabia que 54% do que nós produzimos em nossa Zona Franca de Manaus é enviado para a União? E que muito menos retorna para nosso polo. Chega de sermos tratados como colônia.

Lula x Globo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político na capital paranaense, Curitiba, há 139 dias, desde 7 de abril, acionou a justiça na quinta-feira (23) no âmbito do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) contra a Rede Globo e outras emissoras.

Corta pra mim!

O ex-presidente quer garantir o direito de cobertura de sua candidatura à Presidência da República, assim como todos os demais candidatos.

Bola da bandeira

A rotatória do Conjunto Eldorado está se tornando um palco multipartidário. Quem passa pelo local já pode perceber que todo dia tem um candidato diferente fazendo "bandeiraço" na área.

