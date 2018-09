Planetas Gasosos II: Urano e Netuno

Urano é o 7º planeta a partir do Sol. | Foto: Reprodução





Manaus - Urano é o 7º planeta a partir do Sol, após Mercúrio, Vênus, Terra e Marte e Júpiter.

Foi descoberto por William Herschel em 1781. Dista em média 2,87 bilhões de Km do Sol. Sua temperatura média é de -193° C e sua atmosfera é composta por 83% de hidrogênio, 15% hélio, 2% metano e o restante com os demais elementos. Foi batizado com esse nome em honra ao deus grego, pai de Cronos e avô de Zeus.

Tem um diâmetro de 51.800 km. Realiza sua volta em torno do Sol (translação) em 84 anos terrestres. O movimento em torno do próprio eixo (rotação) é feito em 17 horas e 14 minutos.

Enquanto a Terra tem a Lua como satélite natural, Urano tem 15 luas: Cordelia, Ophelia, Bianca, Cressida, Desdemona, Juliet, Portia, Rosalind, Belinda, Puck, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, Oberon.

O metano na atmosfera dá a Urano sua cor azul-verde. Ventos a latitudes intermediárias em Urano sopram na direção da rotação do planeta. Estes ventos sopram a velocidades de 40 a 160 metros por segundo. Experiências científicas com rádio descobriram ventos de cerca de 100 metros por segundo soprando na direção oposta, no equador. Urano é diferente pelo fato de que é inclinado de lado.

Assim como Saturno, Urano também tem anéis. Foram fotografados pelas naves Voyager em 1977.



Netuno

Netuno é o oitavo planeta do sistema solar a partir do Sol. Foi batizado com esse nome em homenagem ao deus dos mares romano. | Foto: Reprodução





Netuno é o oitavo planeta do sistema solar a partir do Sol. Foi batizado com esse nome em homenagem ao deus dos mares romano.

Foi descoberto em 23 de setembro de 1846 por Johann Gottfried Galle do Observatório de Berlim, e Louis d'Arrest, um estudante de astronomia, através de predições matemáticas feitas por Urbain Jean Joseph Le Verrier.

Dista em média cerca de 4,5 bilhões de Km do Sol e realiza seu movimento de translação em 165 anos terrestres e seu movimento de rotação em 16 horas e 6 minutos.

Sua superfície tem uma área de 7,6183 x 10^9 de Km². É o 4º maior planeta do sistema solar e sua massa é 17 vezes a da Terra. Sua temperatura média é de -193° C.

Possui 8 satélites, sendo o maior Tritão, além de Nereida, Larissa, Proteu, Náiade, Talassa, Despina e Galateia.

Cerca de 75% de Netuno estão compostos de uma mistura de pedra fundida, água, amônia líquida e metano. O restante é uma mistura de gases aquecidos incluindo hidrogênio, hélio, água e metano. Metano dá a Netuno sua cor de nuvem azul.

Netuno possui várias manchas grandes e escuras, semelhante aos furacões de Júpiter. A mancha maior, conhecida como a Grande Mancha Escura tem aproximadamente o tamanho da Terra e é semelhante à Grande Mancha Vermelha de Júpiter.

Nuvens brilhantes e longas, semelhante a nuvens cirros da Terra, foram vistas alto na atmosfera de Netuno. Nas baixas latitudes ao norte, a Voyager capturou imagens de raias de nuvens que lançam suas sombras na cobertura de nuvem abaixo.

Os ventos mais fortes do sistema solar foram encontrados em Netuno. Próximo da Grande Mancha Escura, os ventos chegam a 2.000 km por hora.

Netuno tem quatro anéis. São compostos de partículas de pó, o qual pensava-se serem feitos de meteoritos minúsculos que se esmagaram nas luas de Netuno.