A 'herança milionária' de Amazonino para Wilson Lima

Toma que o filho é teu

O governo Wilson Lima está disposto a dar continuidade ao projeto de segurança do xerife americano Giuliani?



Na sexta-feira, o governador Amazonino Mendes (PDT) teve reunião com a equipe de consultores da Giuliani Security & Safety (GSS).



Pelo sim e pelo não, o coronel Walter Cruz, coordenador do GuardiAM (nome do programa), entregou à equipe de transição do novo governo os relatórios que traçam o diagnóstico da segurança pública do Amazonas, feitos com o auxílio da consultoria da GSS.



Vai que é tua, Wilson!



Na verdade, o governo tampão acabou, e a estratégia para o governador transformar Manaus em uma nova Medellín não saiu do lero-lero.



"Espero que esse projeto tão audacioso, futurista, concreto, que foi uma grande conquista para o povo amazonense, tenha prosseguimento. O Amazonas vem em primeiro lugar", cutucou Mazoca.



Do cartel ao paraíso



Medellín é a cidade colombiana onde Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova Iorque (EUA), teria acabado com o crime organizado e hoje é um paraíso.



Bolsonaro chupou a ideia



Amazonino tem um mês de mandato, mas continua apostando que Giuliani vai acabar com a violência que massacra Manaus.



"Somos pioneiros, no Brasil, na implantação desse programa revolucionário, que agora já atraiu os olhares até mesmo do presidente eleito, Jair Bolsonaro", disse o governador.



Leilão confirmado



O leilão da Amazonas Energia, que também pertence à Eletrobras, está marcado para 10 de dezembro.



O leilão estava previsto, inicialmente, para 25 de outubro, mas passou para 27 de novembro.



Devo e não nego



Isso depois que o Senado decidiu rejeitar projeto de lei que influenciava na solução dos passivos da distribuidora.



A Eletrobras Amazonas Energia é a mais endividada dentre as subsidiárias que a Eletrobras colocou a leilão.



Bota a camisinha



A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) distribuiu, na sexta-feira (30), preservativos aos seus servidores.



A ação é parte da programação do Dia Mundial de Luta contra a Aids, comemorado anualmente dia 1° de dezembro.



Mamãe, me acode!



Quem foi preso na Operação Escuridão, deflagrada pela Polícia Federal (PF) em Roraima, foi o filho da governadora Suely Campos (PP), o empresário Guilherme Campos.



Ele é suspeito de envolvimento em esquema de desvios de recursos públicos do sistema penitenciário de Roraima.



A PF também prendeu os ex-secretários de Justiça e Cidadania do Estado Ronan Marinho e Josué Filho.



Não confunda



Para que ninguém se confunda e saia falando bobagem por aí, o Josué que foi preso nada tem a ver como o nosso aqui do Amazonas. Trata-se apenas de um homônimo.

O que está em cana é o ex-secretário de Justiça e Cidadania Josué Filho, que tem o mesmo nome do conselheiro do TCE, o lendário radialista Josué Cláudio de Souza Filho.



Dá-lhe, Cida!



A governadora Cida Borghetti (PP) calou a boca de muita gente. Definiu o pagamento do 13º salário do funcionalismo público paranaense para 10 de dezembro.

O dinheiro será depositado na conta dos trabalhadores em parcela única e deve movimentar R$ 1,7 bilhão no total.



Mirem-se no exemplo

Mesmo após o pagamento da gratificação natalina, a governadora entregará a liderança do governo para Ratinho Junior (PSD) com R$ 5 bilhões em caixa.

Isolados

A Funai (Fundação Nacional Indígena) garante que mais de 100 tribos vivem isoladas no mundo.

A grande maioria na selva amazônica da América do Sul, nas fronteiras entre Brasil, Peru, Bolívia e Colômbia.

