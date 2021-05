Saiba como montar próprio negócio com marketing e pouco dinheiro

Com a crise econômica causada pela pandemia do COVID 19, a tendência e que mais pessoas comecem a empreender | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus (AM) - O espírito empreendedor está cada vez mais presente na vida do brasileiro, que faz de tudo para sair do emprego tradicional e realizar o sonho de ser dono do próprio negócio.

De acordo com o último levantamento realizado pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) com apoio do SEBRAE em 2019, estima-se que existam um total de 53,4 milhões de brasileiros à frente de alguma atividade empreendedora, envolvidos na criação de um novo empreendimento, consolidando um novo negócio ou realizando esforços para manter um empreendimento já estabelecido.

Com a crise econômica causada pela pandemia do COVID 19, a tendência e que mais pessoas comecem a empreender.

A grande questão é que toda atividade empresarial necessita de marketing para sobreviver e crescer , e muitos tem a ideia equivocada de que marketing é algo só para grandes empresas.

Na verdade qualquer negócio de qualquer tamanho precisa de um trabalho de marketing, por isso, listei 8 pontos importantes a serem seguidos ao começar um negócio próprio e não dispõem de poder de investimento alto.

1 Defina quem será seu cliente, é crucial antes de qualquer coisa saber quem comprará seu produto ou serviços.

2 Decida quais produtos e/ou serviços serão oferecidos levando em consideração a análise de mercado e a lei da oferta e procura.

3 Escolha nome fantasia que dará ao negócio e providencie a criação da marca. Uma boa marca contribui significantemente para o empreendimento.

4 O próximo passo é definir os preços a serem praticados na venda dos produtos ou serviços, e as formas de pagamento (variedade nas formas de pagamento são muito importantes). Não esqueça que a precificação deve ser baseada na realidade do mercado e o público alvo, levando em consideração a concorrência.

5 Preços definidos, agora planeje as promoções que fará nos diversos cenários, o objetivo e saber o seu limite caso seja necessária uma estratégia promocional agressiva.

6 Em seguida defina como vai divulgar seu novo negócio, que ferramentas utilizará e qual valor dispõe para fazê-lo, lembrando que o valor gasto em propaganda não e uma despesa, é um investimento necessário. Comece investindo pouco, mas comece.

Existem opções mais baratas e extremamente eficazes, como por exemplo o uso das redes sociais.

7 A logística é um ponto extremamente importante, é preciso alinhar como o produto ou serviço chegará ao cliente, em quanto tempo e de que forma.

8 Produto e/ou serviço vendido, agora é hora do pós venda. Estabeleça estratégias de fidelização do cliente e captação de um banco de dados para futuras novas tentativas de venda.

O empreendedorismo faz bem para economia do país, gera mais empregos e renda, por isso destaco que se você tem uma ideia de ter o próprio negócio, siga as diretrizes e tenha coragem para fazê-lo.

