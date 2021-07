Psicologia e felicidade

A presença de sentido e propósito de vida está diretamente relacionada ao alcance da felicidade | Foto: Divulgação





Em todos os momentos históricos o homem sempre se deparou com a dúvida acerca da real felicidade e o homem contemporâneo tem se debruçado com mais ênfase nos estudos sobre o intrigante tema. Mas afinal de contas onde encontramos a tal FELICIDADE ? Qual o sentido da vida? Qual o propósito de toda existência ? Indagações sobre tudo isto movem estudiosos no ramo da filosofia, da religião, da medicina e não menos da Psicologia, em especial a Psicologia Positiva.

As pessoas que estabelecem uma relação com sentido da vida relatam serem mais felizes e satisfeitas com si mesmas, sendo menos ansiosas e deprimidas. O propósito de vida também colabora com tal modelo de bem estar entendendo aqui como os objetivos centrais da motivação forjando as metas, criando sentido e significado para a vida.

A busca de sentido da vida deve ser precedida por mudanças de atitudes, pensamento e, por conseguinte, mudanças comportamentais. Entre as principais estão a gratidão, relações de confiança com pessoas próximas, foco no presente, reconhecimento do seu melhor, o perdão e autocontrole, sempre identificando os medos irracionais que paralisam o bem viver, estabelecendo prioridades e foco com compartilhamento da felicidade e do bem-estar.





Podemos afirmar que a presença de sentido e propósito de vida está diretamente relacionada ao alcance da felicidade pois proporcionam vitalidade essencial, ao passo que sua ausência causa tédio e desesperança estando, portanto, intrinsecamente ligado ao crescimento pessoal. Destaca-se aqui que a vida não tem sentido apenas nas coisas boas pois também podemos dar sentido aos momentos de adversidade, sofrimento e crises interiores.



Os estudos científicos dentro da Psicologia Positiva evoluíram no sentido de explorar e cultivar emoções positivas genuínas, estudo das virtudes humanas, significado e propósito de vida amplificando desta forma o que é bom sem minimizar o sofrimento psíquico apresentado. Estamos diante de uma reorientação terapêutica onde se estabelece parâmetros para cultivar emoções positivas, ajudando a todos a aprender competências concretas e relevantes utilizando suas forças de caráter para estabelecer uma vida de engajamento, satisfação, significado e essencialmente uma vida de felicidade.





José Trintin Jr. é psicólogo da equipe da Equilibrium Saúde