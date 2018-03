Gabriel Araújo é destaque na área de Marketing no Amazonas

Em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, conhecer os profissionais que se destacam nas diversas áreas do mercado, é importante por ser referência e bússola para quem está começando. Com destaque na área de Publicidade e Marketing no Amazonas, um nome vem chamando atenção das empresas por conta de resultados e conhecimento. Trata-se de Gabriel Araújo, 28 anos, apelidado como “Jovem Gênio, na área em que atua.



Apontado como o “nome da vez”, pelos empresários entrevistados, Gabriel Araújo é respeitado pelo seu carisma, inteligência e o enorme networking, o que o torna uma das figuras mais influentes no mercado amazonense.

"É bom trabalhar com profissionais antenados em oportunidades e que enxergam e atuam com dinamismo e flexibilidade diante da complexa teoria do marketing e o mercado local, repleto de práticas irregulares. O Gabriel é versátil, comprometido e focado no resultado, não é atoa que carrega cases de sucesso singulares" afirma o CEO da empresa Nativos Comunicação, Elienai Câmara.



Gabriel é considerado uma referência em “Branding”. Na área de marketing, o termo expressa o trabalho realizado com o objetivo de tornar uma marca mais conhecida, mais desejada e que se torna positiva na mente e no coração dos consumidores.

Com resultados expressivos e uma carreira meteórica, Gabriel Araújo afirma que não importa o tamanho do desafio. "Eu jamais desisto até conseguir alcançar o resultado. Acredito que tudo é possível para quem é persistente. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos".

Atualmente, Gabriel Araújo é o gerente de Marketing do Centro Universitário Fametro, consultor de marketing para grandes empresas em seguimentos variados e atuante em campanhas políticas.

Recentemente, aceitou o desafio de atuar no ramos das casas de shows. O primeiro convite foi do V8 Bar, localizado na Avenida Efigênio Sales, considerada uma casa nova no mercado. O empreendimento vem alcançando destaque, sendo considerada a 'casa mais badalada no momento', o que se reflete no trabalho também de promoter, desenvolvido pelo profissional.

