Vídeo: Criminoso armado assalta pedestre no Centro de Manaus

Manaus - Um criminoso, até o momento não identificado foi flagrado, na tarde de quinta-feira (23), às 14h33, cometendo um roubo a um pedestre na rua Doutor Moreira, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele estava armado e o crime foi filmado por câmeras de segurança da área.

No vídeo é possível visualizar o pedestre conversando com conhecidos quando o suspeito - que veste uma camisa cor de vinho e calça preta - saca uma arma de fogo e anuncia o assalto.

Intimidada, a vítima levanta as mãos e o criminoso arranca um cordão do pescoço dele. O suspeito também puxa o aparelho celular do homem e foge. O crime aconteceu mesmo com a intensa movimentação de pessoas no local.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil e denúncias sobre o paradeiro e identificação do criminoso podem ser feitas ao número: 181.

Veja o flagra do crime registrado pela câmera de segurança de uma loja:

Veja o flagra do crime registrado pela câmera de segurança de uma loja | Autor: Divulgação





Em nota, a Polícia Militar informou que o patrulhamento na rua Doutor Moreira, no Centro da cidade, é realizado por viaturas motorizadas da 24ª Companhia Interativa Comunitária (24ª CICOM), Unidade responsável pelo policiamento na área mencionada.

O órgão destacou que ali é uma via principal e que sempre as viaturas estão fazendo PRCV’s, não só no posto em questão, mas, em todos da área, e orienta que as vítimas efetuem o registro no Distrito Integrado de Polícia (DIP) da área, para fins de investigação da polícia judiciária, e com base nas estatísticas executar ações imediatas, no sentido de coibir os crimes ou ainda nos casos de flagrante do delito acionar pelo 190.

Para concluir, a 24ª CICOM, afirmou que o policiamento local será intensificado e se coloca à disposição da população, por meio dos contatos da Supervisão de Área (92) 98842 - 1548 (24 horas), além do 190 e 181, de maneira a levar ao conhecimento da Polícia Militar esse tipo de demanda.