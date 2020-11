Vídeo: Criminosos furtam carro durante a madrugada na Raiz

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil | Autor: Divulgação

Manaus - A madrugada é um momento oportuno para criminosos cometerem delitos na capital. É com a pouca movimentação de pessoas que os suspeitos atuam sem medo. Na madrugada desta sexta-feira (6), por exemplo, suspeitos cometeram furto a um veículo modelo Volkswagen Gol, de cor branca, que estava estacionado em via pública no bairro Raiz, na Zona Sul de Manaus. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança da localidade.

Nas imagens, é possível ver o momento em que os suspeitos chegam em um veículo Fiat Uno Mile, param ao lado do carro e descem. O primeiro suspeito sai do banco do carona e se aproxima do veículo. Ele abre a porta enquanto o comparsa observa toda a ação.

Após pegar todos os pertences, o suspeito retorna com o comparsa para o veículo e eles fogem. Até o momento, a dupla não foi identificada. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil .

Veja o vídeo que registrou a ação criminosa:

