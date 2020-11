Vídeos: Passageiros filmam momentos de terror em assalto a ônibus

Manaus - Passageiros da linha 604 do transporte coletivo urbano filmaram, na noite desta sexta-feira (6), um assalto dentro do coletivo na avenida Buriti, no Distrito Industrial.

Nas imagens é possível ver um dos passageiros mostrando o momento em que os suspeitos anunciam o assalto dentro do ônibus. As vítimas desesperadas tentam se esconder dos criminosos, enquanto eles gritam com o motorista do veículo. Eles ordenam que ele não pare o veículo.

Logo após o anúncio do crime, outros vídeos já mostram o momento em que um dos suspeitos do crime é capturado pelos passageiros após abandonar a linha.

"Mata ele, maldito!", gritou um dos passageiros revoltado com o assalto. O criminoso foi agredido fisicamente.

O caso deve ser registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis.

Veja os momentos de terror dentro do ônibus:

Os passageiros gravaram os momentos de terror | Autor: Divulgação