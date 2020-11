Veículos com restrição de roubo são recuperados em Manaus

No local, foi feito contato com a proprietária, e o veículo foi apresentado à Delegacia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois veículos com restrição de roubo, nos bairros São José e Distrito Industrial, na zona Leste de Manaus, foram recuperados na noite desta sexta-feira (20).

Militares foram acionados pela guarda do Hospital e Pronto Socorro João Lúcio informando que havia um carro com restrição de roubo no estacionamento da unidade hospitalar.

No local, após constatarem o fato, foi feito contato com a proprietária, e o veículo foi apresentado à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) para a conclusão dos procedimentos legais.

Ainda na noite de sexta, a equipe de militares foi acionada para averiguar a situação de um veículo com restrição de roubo, que estava abandonado na avenida dos Oitis, no Distrito Industrial 2.

No local, constatado a situação de roubo e então o proprietário foi contatado, e veículo apresentado pela equipe à DERFV para os procedimentos legais de praxe.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso transportando drogas em carro, no bairro Zumbi

Dupla é presa com submetralhadora artesanal na Zona Leste de Manaus