Mulher era mantida em cárcere privado dentro de hotel no Centro

A equipe foi ao local e constatou a situação, encontrando uma mulher de origem da Guatemala | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 43 anos foi detido por manter em cárcere privado uma mulher de origem guatemalteca de 24 anos de idade. Ela foi encontrada trancada, após denúncia, dentro do quarto de um hotel localizado na avenida Eduardo Ribeiro, no centro de Manaus.

De acordo com as informações dos policiais militares, a equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de cárcere privado, em um dos apartamentos de um hotel localizado na avenida Eduardo Ribeiro, na área de comércio do centro.

A equipe foi ao local e constatou a situação, encontrando uma mulher de origem da Guatemala, a qual relatou que estava sem a chave do apartamento e que um homem a deixava trancada ali toda vez que saía e não permitia que pegasse seus pertences.

Em posse das características repassadas pela vítima, a equipe policial conseguiu localizar e deter o suspeito.

Ele, juntamente com a vítima liberada do cárcere, foram conduzidos e apresentados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos legais de polícia judiciária.

Os pertences da estrangeira também foram recuperados, sendo um aparelho celular modelo G8, além de uma quantia em dinheiro de R$ 65 apreendida.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem é preso transportando drogas em carro, no bairro Zumbi

Dupla é presa com submetralhadora artesanal na Zona Leste de Manaus