Homem é indiciado por ferir focinho de cadela com terçado em Manaus

Manaus – Um homem foi indiciado por ter ferido o focinho de uma cadela, com um terçado, no momento em que se dirigia para fazer limpeza de um terreno, no bairro Redenção, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo informações da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) ao Portal Em Tempo, eles constataram os maus-tratos ao animal

Como o suspeito não estava em flagrante, ele foi apenas conduzido à sede da especializada, onde foi indiciado pelo crime.

De janeiro a outubro de 2020, foram registrados 384 boletins de ocorrência referentes ao crime de maus-tratos a animais silvestres ou domésticos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Você pode denunciar

Crimes contra os animais podem ser denunciados no site da Delegacia Interativa , ou, ainda, de forma anônima por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

