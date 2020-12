Corpo de homem é encontrado no lago do Puraquequara

| Foto: Arquivo EM TEMPO

Manaus - O corpo de José Oliveira Borborema, de 43 anos, foi encontrado na noite de sexta-feira (18), por volta das 22h, na comunidade do Mainan, no lago do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações dos moradores, o corpo da vítima estava na água. Há duas hipóteses para a morte dele: ele pode ter sido vitima de uma descarga elétrica ao tentar manipular uma bomba de água ou pode ter morrido afogado.

A polícia estima que o corpo da vítima já estava há algum tempo no local, devido ao estado de rigidez. O cadáver foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e deve passar por exame necroscópico.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Leia mais:

Suspeito de assalto apanha de moradores no Tancredo Neves

Guerra entre PCC e CV termina com um morto e 4 capturados em Manaus