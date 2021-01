Homem é preso com arma de fogo no bairro Mutirão

Caso foi registrado no 6º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 32 anos foi detido nesta sexta-feira (1º), por policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), portando uma arma de fogo ilegal em via pública, na rua Penetração, bairro Mutirão, zona norte de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe realizava patrulhamento de segurança na área quando recebeu denúncia anônima, via aplicativo, informando e passando características de um homem que estaria em posse de e exibindo arma de fogo na rua do Mutirão.

Ao chegar ao local, os policiais visualizaram o suspeito e efetuaram abordagem, ao que o homem saiu em fuga, sendo acompanhado a pé pelos policiais. Em dado momento, o homem passou a atirar contra a equipe que, em legítima defesa, reagiu, atingindo o suspeito.

A equipe rocam socorreu o suspeito e o conduziu até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, onde lhe deu voz de prisão. O indivíduo precisou ficar internado na unidade.

A equipe da Rocam entregou, no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), a pistola Taurus calibre .380 encontrada com o detido que, conforme verificado, possui várias passagens pela polícia, para as providências finais do caso.

*Com informações da assessoria

