Ataque: bandidos invadem casa e atiram contra idosos no Jorge Teixeira

Bandidos desceram do veículo, invadiram a casa, e efetuaram vários disparos contra as três vítimas | Foto: Reprodução

Manaus - Um casal de idosos e uma terceira pessoa foram vítimas de tentativa de homicídio, na noite deste sábado (30). O caso ocorreu na rua Doutor Francisco Chagas, Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.



De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o casal estava dentro sua residência, juntamente com outra pessoa - que não teve o nome revelado, quando os criminosos chegaram em um carro, modelo Ford Ka. Na ocasião, os bandidos desceram do veículo, invadiram a casa, e efetuaram vários disparos contra as três vítimas.

Ainda segundo informações obtidas pelas autoridades, os criminosos fugiram do local logo após consumarem o ataque. Entretanto, os idosos e a terceira vítima conseguiram sobreviver. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde deles ainda não havia sido divulgado.

Os motivos e a autoria do ataque ainda são desconhecidos pela polícia. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

