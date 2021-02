Homem é preso em Tabatinga e gera prejuízo de R$ 30 mil para o tráfico

Homem foi encontrado com 91 porções de cocaína | Foto: Divulgação/PM-AM

Manaus - Militares do 8° Batalhão de Polícia Militar (BPM) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), por meio da Operação “Hórus”, detiveram, no sábado (13), um homem por tráfico de drogas, no município de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros da capital).

A equipe militar da Rocam, durante patrulhamento pelo bairro Vila Paraíso, por volta das 18h40 do sábado, foi abordada por um homem informando que estaria ocorrendo comércio ilícito de entorpecentes na rua José Maia. Ao chegar ao local, os policiais identificaram e abordaram o suspeito que, após revista e busca pessoal, foi encontrado com dois frascos contendo 91 porções de cocaína.

Questionado, o suspeito informou que possuía mais material ilícito em sua residência, onde foi encontrado o restante dos materiais ilícitos: uma barra de substância com características de cocaína, pesando aproximadamente 750 grama; uma barra de cocaína, pesando aproximadamente 3,065 quilos; e mais 18 porções médias cocaína pesando aproximadamente 1,860 quilos; e a quantia de R$ 143.

Diante dos fatos, o homem foi encaminhado para a delegacia de Tabatinga, juntamente com o material apreendido, para a conclusão dos procedimentos legais. Segundo estimativa dos policiais, o prejuízo ao crime organizado foi em torno de R$ 30 mil.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

'Armeiro' de facção é preso com arsenal e duas mil munições em Manaus

Jovem é alvo de tiros enquanto assistia jogo no Parque São Pedro