Durante aniversário, adolescente é confundida e morta a tiros no AM

Suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e dupla tentativa de homicídio | Foto: Divulgação

Presidente Figueiredo - A estudante Polyana Lindoso Farias, de apenas 15 anos, foi assassinada com um tiro na madrugada deste domingo (14), em Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus. Segundo a polícia, o autor do crime, Mauro Nascimento dos Santos, de 40 anos, teria confundido a adolescente com a tia dela, de quem era vizinho e já manteve um relacionamento.

De acordo com as autoridades, a vítima estava com familiares comemorando o aniversário do avô, na comunidade Serra do Sol, zona rural do município. O suspeito também participava da festa, pois mantinha, até então, uma relação amistosa com a ex-companheira. Entretanto, durante a madrugada, foi até a sua casa, e voltou ao aniversário armado com uma espingarda.

Na ocasião, a adolescente estava na cozinha com outros dois jovens, quando Mauro atirou contra Polyana, pelo lado de fora da residência, através de uma janela.

Apesar dos familiares terem tentando socorrê-la, a estudante não resistiu, e morreu na hora. Os tiros também atingiram os dois rapazes, mas eles foram encaminhados para o hospital da cidade, e recebem atendimento médico. Contudo, o quadro clínico deles não foi divulgado.

Logo após consumar o crime, Mauro fugiu do local. Após procuras pela área, ele foi localizado e preso pela polícia, em uma residência da comunidade, horas depois do homicídio.

Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que o seu alvo era a tia da adolescente. No entanto, ele teria se confundindo, e acabou matando, acidentalmente, a estudante. Apesar de ainda não ter revelado os motivos pelos quais planejou assassinar a sua ex-companheira, as autoridades estão trabalhando com a hipótese de que Mauro agiu por ciúmes.

O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio e dupla tentativa de homicídio. Após os procedimentos na unidade policial, ele irá permanecer na carceragem à disposição da Justiça.

Leia mais

'Armeiro' de facção é preso com arsenal e duas mil munições em Manaus

Em Manaus, homem é morto com 12 tiros enquanto dormia em apartamento

Jovem é alvo de tiros enquanto assistia jogo no Parque São Pedro