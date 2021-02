PM suspeito de matar mulher trans em motel de Manaus continua foragido

Atriz foi encontrada morta em um dos quartos do motel após um homem armado ser visto fugindo do local | Foto: Divulgação

Manaus - A busca pelo principal suspeito de assassinar a jovem Manuela Otto, de 25 anos, uma mulher trans, segue em andamento, mas ainda sem resposta. O caso aconteceu na noite do último sábado (13), em um motel na capital. A vítima, que era atriz , foi encontrada morta em um dos quartos após um cabo da Polícia Militar ser visto fugindo do local.

O cabo da PM fugiu do local após o barulho de disparos por arma de fogo serem ouvidos no estabelecimento. Em um vídeo, da câmera de segurança do motel, ele é visto saindo armado de um carro branco, de modelo Chevrolet Prisma e placa PHJ-1418.

Nas imagens, ele tenta sair do local, mas a funcionária se recusa a abrir o portão após ouvir os disparos. Contrariado, ele entra novamente no veículo e arromba o portão para fugir. Veja:

Segundo a delegada Bruna Parente, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito do crime já foi identificado e as investigações em torno do caso estão em andamento . Entretanto, mais informações não podem ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

Já a Polícia Militar informou que Diretoria de Justiça e Disciplina (DJD) da Corporação está acompanhando o caso e já instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para analisar o suposto envolvimento do policial no crime de homicídio.

A corporação acrescentou que o policial estava afastado das atividades operacionais e administrativas por "motivos de saúde".

Em nota a Associação de Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas (Assotram) lamentou o ocorrido "As pessoas são insubstituíveis em sua existência e quando são especiais deixam saudades, para seus amigos/amigas e familiares. Todas as palavras não são o suficiente para expressar nosso sentimento. Pedimos a Deus que conforte o coração de seus Familiares e amigo(a)s", diz a nota.

