Homem é preso com drogas, munições e dinheiro no Valparaíso

Manaus (AM) - José Alan D. R. R, de 37 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 10h, na avenida Sumaré, no beco Urtigão da comunidade Valparaíso, Zona Leste de Manaus. Ele estava com drogas, dinheiro e munições.

Conforme a equipe da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os policiais estavam realizando incursão no local quando avistaram um homem em atitude suspeita entrando em um barraco de madeira.

Durante buscas no interior da residência, foi encontrado uma balança de precisão, 52 trouxinhas de oxi, quatro munições de calibre 12 e uma munição de fuzil. Além disso, também foi apreendida a quantia de R$ 1612.

O material apreendido e o suspeito foram apresentados no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

