Mais de12 kg de maconha do tipo skunk são apreendidos no bairro da Paz

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

Manaus - Após denúncias anônimas, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), apreenderam 12,5 kg de maconha do tipo skunk na tarde desta segunda-feira (1°), durante ação policial na rua Amazonino Mendes, do bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme o sargento Marinho, a denúncia informava que um casal estava realizando a venda de drogas na localidade e que estariam se preparando para fazer uma entrega de drogas.

"No momento em que chegamos no lugar da denúncia, o casal fugiu em um veículo modelo Volkswagen Gol, mas abandonaram os entorpecentes. O local não é considerado uma área vermelha e eles tão na localidade justamente para tentar despistar a polícia. Continuamos contando com o apoio da população que constantemente denuncia essas ações criminosas", explicou o sargento.

Além da droga, também foi apreendida uma balança de precisão. O material apreendido foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.