Pai é preso por estuprar a filha de 11 anos em Manaus

Manaus - Um homem de 42 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (29), por volta das 10h, em cumprimento a mandando de prisão preventiva, pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, uma criança de 11 anos. A prisão ocorreu na sede da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) zona centro-sul, enquanto o indivíduo prestava depoimento sobre outro assunto.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, ao tomar conhecimento da presença do indivíduo na unidade policial, ela pediu que o homem fosse encaminhado para a Depca. A denúncia chegou à Especializada, na última quarta-feira (24).

O homem, que é pai da vítima, abusou sexualmente da menor há cerca de 1 ano. “Os relatos da criança impressionaram a equipe ao descrever com riqueza de detalhes os abusos sexuais que vinha sofrendo”, disse a autoridade policial.

Ainda de acordo com Joyce, após os exames iniciais confirmarem a violência sofrida pela vítima, o mandado de prisão preventiva foi expedido, no último sábado (27), pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, visando garantir a proteção da criança e o regular andamento do processo.

Procedimentos

O autor foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva pelo crime de estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis, ele será encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.

