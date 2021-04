Adolescente é assassinado a facadas no interior do AM

Adolescente foi atingido por três perfurações | Foto: Divulgação

Tapauá - Um adolescente de 16 anos foi assassinado a facadas na noite de segunda-feira (12), por volta das 20h, no município de Tapauá (distante 449 quilômetros da capital).



De acordo com a investigadora Antonelly Magalhães, gestora da 64° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a vítima foi encontrada pela população agonizando em um terreno baldio.

O adolescente foi atingido por três perfurações de arma branca. Ele foi socorrido e encaminhado à unidade hospitalar do município, mas não resistiu aos ferimentos.

A gestora destacou que as investigações em torno do caso estão em andamento para identificar, localizar e prender os envolvidos no crime, como intuito de elucidar o caso.

O corpo foi liberado aos familiares para sepultamento.





