Homem é preso pela Rocam antes de entregar armas no Zumbi

Manaus - Após denúncias anônimas, policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 28 anos na noite desta terça-feira (27), na rua São Paulo, do bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus. O suspeito estava prestes a entregar armas de fogo quando foi preso.

Conforme o tenente Johnes Fernandes, a ação iniciou após denúncia anônima indicando que homens estavam realizando entrega de armas no local mencionado. Dois suspeitos com as mesmas características foram vistos pelos policiais, mas um deles conseguiu fugir.

"Apreendemos duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 22 e uma espingarda calibre 20 com duas munições intactas, além de porções de cocaína e oxi. O suspeito que foi preso já tem passagem por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas".

O caso foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.



