Corpo de homem é encontrado boiando em lago de Iranduba

Iranduba (AM) - Um pescador que estava acostumado a navegar pelas águas do lago São Francisco, em Iranduba, foi surpreendido, nesta quinta-feira (27), ao se deparar com o corpo de um homem boiando no local.

O pescador, que não quis se identificar, acionou a polícia. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e de bruços. Ainda não se sabe o motivo da morte, nem os responsáveis por se desfazerem do corpo no local.

A equipe de reportagem do Portal Em Tempo entrou em contato com a Polícia Militar do município, para saber mais informações sobre a ocorrência, mas a PM não passou mais detalhes. Já o delegado Orlando Amaral, titular da unidade policial de Cacau Pirêra, confirmou apenas o local onde o corpo foi encontrado.

No último mês um episódio similar aconteceu no lago do Puraquequara. Pescadores que navegavam pela águas do Rio Negro encontraram um corpo com os pés amarrados e o rosto desfigurado,

Segundo a 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os dois trabalhadores estavam retornando ao porto do bairro, por volta das 7h, quando avistaram o corpo do rapaz, no Rio Negro.

Uma equipe do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBAM) foi acionada e realizou o resgate do corpo. De acordo com as autoridades, as circunstâncias do caso podem indicar que o homem teria sido torturado, antes de ser assassinado e abandonado na localidade.

