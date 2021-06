Dois são mortos a tiros na tarde desta quinta-feira

A vítima foi morta a tiros | Foto: Divulgação

Manaus - De forma cruel, um homem foi surpreendido e executado por criminosos na rua Santa Júlia, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O crime chocou moradores e familiares da vítima que se reuniram na frente do local do crime.

A vítima foi identificada como Deivid Correa Bezerra, de 22 anos. Testemunhas relataram que ele estava em cortando cabelo quando foi surpreendido por dois homens que chegaram a pé e efetuaram disparos contra o rapaz. Após o crime, os suspeitos fugiram sem serem identificados.









Os policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e realizaram o isolamento do local do crime.

"Devido ao fato da vítima ser morador da área, rapidamente os familiares chegaram no local. Já fizemos o isolamento e acionamos os demais órgãos. Mais um crime violento e a causa será apurada pela Polícia Civil", destacou um dos policiais que atenderam a ocorrência.

Outra execução no mesmo bairro

Ainda no final da tarde desta quinta-feira (27), o jovem Caio da Lima Rocha, de 23 anos, foi morto a tiros na rua dos Rouxinóis, no loteamento Fazendinha, também no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Além de receber tiros, o homem teve as mãos amarradas para trás, caracterizando sinais de tortura.

Inconsoláveis, familiares se abraçaram e choraram ao lado do corpo do jovem. Para a polícia, eles relataram que a vítima não possui nenhuma passagem criminal e não sabem o porquê da execução dela.









Os moradores relataram que apenas ouviram disparos e ao saírem das casas encontraram o corpo do rapaz. Os policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados e isolaram o local do crime.

Nos dois casos, a equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) atuou a cena do crime em busca de indícios que possam ajudar na investigação. As diligências iniciais estão sendo realizadas por policiais civis sob a coordenação do delegado Daniel Leão, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), onde irão passar por exame necroscópico.





