Mãe e filha são executadas e adolescente é baleada em Manaus

Manaus - Um ataque criminoso deixou uma família destruída e resultou na morte de mãe e filha. A irmã dela, uma adolescente de 16 anos, também foi baleada. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (27), em uma banca de churrasco na rua Lagoa Grande, no loteamento Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. As vítimas fatais foram identificadas como Letícia Bruna Osório da Silva, de 15 anos, que estava grávida de cinco meses, e a mãe dela Ruth Osório da Silva.

Testemunhas relataram que as três mulheres estavam na frente da banca quando criminosos em um carro chegaram e efetuaram disparos contra as vítimas.

A mãe morreu na beira da calçada, sentada em uma cadeira, e a filha dentro da residência. Os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relataram que a adolescente de 16 anos foi baleada no tórax.

"O que aconteceu foi que a motocicleta do filho dela foi roubada e ela levou a polícia na 'boca de fumo' onde o veículo estava. Possivelmente eles ficaram com raiva de ela ter atraído a polícia e por isso a mataram. Ela chegou a comentar isso com a gente", relatou uma vizinha da vítima. De acordo com ela, o roubo teria ocorrido há cerca de um mês.

A jovem foi socorrida e levada até o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, onde está internada. Os corpos de mãe e filha passaram por perícia e serão levados à sede do Instituto Médico Legal (IML).

A motivação do crime ainda é desconhecida e o caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

