Família doa órgãos de sargento assassinada em Manaus

A vítima foi assassinada pelo companheiro de trabalho com dois tiros | Foto: Reprodução

MANAUS - O triste e trágico episódio da morte da sargento Alcileide Conceição Costa de Freitas , de 44 anos, assassinada pelo companheiro de trabalho, na manhã desta quinta-feira (10), no prédio da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), continua comovendo os manauaras. Mesmo vítima de uma brutalidade, a policial deixará doses de esperança para as pessoas que estão na fila do transplante de órgão.

Respeitando o desejo da agente, a família decidiu doar os órgãos e tecidos da policial militar. Segundo os parentes da vítima, Alcileide sempre manifestou, em vida, o desejo de ser doadora.

O transplante de órgãos é um procedimento cirúrgico que consiste na reposição de um órgão, como o fígado e os pulmões, por exemplo, ou tecido a uma pessoa doente por outro órgão ou tecido normal do doador. Em seguida, os familiares deverão velar o corpo da vítima em um funerário do bairro Cachoeirinha, na zona Sul de Manaus.

Vítima chegou a denunciar colega de trabalho

Aproximadamente 25 dias antes de ser assassinada , a sargento da Polícia Militar Alcileide Conceição Costa de Freitas, de 44 anos, já dava indícios de que a sua vida estaria em risco. Ela estava sendo ameaçada pelo colega de trabalho, o também sargento da PM, Mário Sérgio da Silva Muca, apontado como autor do crime.

Entretanto, a cúpula da corporação informou, por meio de nota, que não se ateve ou, ao menos, não foi comunicada sobre o que se passava em um de seus quartéis na capital do Amazonas.

O crime ocorreu no prédio do 10º DIP | Foto: Reprodução

No dia 15 de maio, a agente procurou uma delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência, por ameaça , contra o homem que seria apontado como principal suspeito por sua morte, na manhã desta quinta-feira (10).

Na época, ela afirmou que Mário Sérgio teria realizado a seguinte afirmação: - Abre teu olho, tu é o pior verme que existe e tu sabe o que acontece com os vermes.

Mesmo assim, o comando da Polícia Militar da Amazonas, divulgou uma nota, horas após o episódio trágico, afirmando que a corporação não foi comunicada sobre qualquer tipo de desentendimento ou problemas envolvendo os dois militares até a ocorrência dos fatos.

Alcileide foi assassinada com dois tiros no peito, por volta das 6h, quando ela e Mário Sérgio se preparavam para iniciar os trabalhos na 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), localizada no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste.

A vítima chegou a ser encaminhada para a unidade de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro, mas já estava morta quando chegou à unidade de saúde.

Por se tratar de um crime militar, o sargento foi encaminhado ao Núcleo Prisional da PM. Até o momento, as motivações do crime ainda não foram esclarecidas pelas autoridades que investigam o caso.

Confira a nota da PM na íntegra:

A Polícia Militar do Amazonas lamenta a morte da sargento Alcileide Conceição Costa de Freitas e informa que o outro policial militar envolvido no fato foi encaminhado ao Núcleo Prisional da Polícia Militar (NIPPM).

Por envolver policiais militares da ativa, em serviço, com fato ocorrido no interior do quartel, o caso caracteriza-se como crime propriamente militar, com tipicidade indireta no art. 9º, II, “a” do Código Penal, sendo a competência das investigações de responsabilidade da Polícia Judiciária Militar, conforme art. 144, §4º, da Constituição Federal.

A Polícia Militar ressalta, ainda, que a corporação não foi comunicada sobre qualquer tipo de desentendimento ou problemas envolvendo os dois militares até a ocorrência dos fatos.

Leia mais

Pai que estuprava filha há 10 anos é preso em Manaus

Quinto traficante que ordenou ataques criminosos no Amazonas é preso

"Coca" é executado em ataque no Jorge Teixeira e mais um morre baleado