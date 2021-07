Goiano se passa por filho de amazonense e aplica golpe de R$ 5,5 mil

Deborah Barreiros, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

Manaus - O goiano Víctor Hugo dos Santos foi preso após aplicar um golpe de R$ 5, 5 mil em uma amazonense de 70 anos. A prisão aconteceu na tarde de quinta-feira (24), em Goiânia.

Segundo a delegada Deborah Barreiros, titular do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na terça-feira (22), Victor, utilizando a fotografia do filho da vítima, enviou mensagens via aplicativo de mensagens instantâneas para a mulher, pedindo um depósito de R$ 5,5 mil.

" Por não dispor de dinheiro naquele momento, a idosa recorreu a duas outras filhas, que transferiram o dinheiro para o suspeito, atendendo ao pedido feito pela mãe. Apenas na quarta-feira (23), ao conversar com o verdadeiro filho, a idosa percebeu que havia caído em um golpe " Deborah Barreiros, titular do 19ºDIP

A família da vítima registrou a ocorrência e de posse dos comprovantes de transferência e depoimentos, as equipes de investigação do 19° DIP, entrou em contato com a Polícia Civil de Goiás. Victor foi encontrado em um residencial, em Goiânia.

Prisão

Durante as investigações, a polícia descobriu que Víctor Hugo estava planejando outros dois golpes virtuais. A ação do criminoso era sempre com vítimas de outros estados.

Victor foi autuado por estelionato mediante fraude eletrônica e associação criminosa. Ele foi recolhido ao presídio de Goiânia, onde encontra à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros suspeitos que tenham sido beneficiados no esquema criminoso.

