Batalhão da Rocam terá novo quartel em Manaus

Manaus (AM) - Um novo espaço destinado ao quartel do Batalhão das Rondas Ostensivas Cândido Mariano, a Rocam, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), será construído na capital amazonense. O projeto está tramitando no Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM) Situado na avenida Buriti, bairro do Distrito Industrial, na zona leste de Manaus, o novo quartel será construído em um terreno com área total de 9.676,87m², incluindo prédios, muro e estacionamento.

Novo espaço

- O novo espaço irá dispor de prédio de administração;

- pavilhão escola com banheiros e vestiários;

- casa de treinamento tático;

- quadra poliesportiva;

- palanque para solenidades;

- posto de observação;

- subestação;

- estacionamento coberto para as viaturas com 30 vagas;

Além do estacionamento para mais 170 vagas, sendo 36 na área frontal com vagas específicas para idosos, gestantes e PCDs;nove vagas laterais para motocicletas;e as demais distribuídas nas áreas laterais e na parte central do terreno com calçamento em bloco sextavado.

A parte frontal do terreno terá mureta com gradil, jardim e plantas ornamentais. O projeto prevê ainda a construção de uma jardineira próximo à guarita e a plantação de árvores frutíferas ornamentais, principalmente de espécies vegetais diversas da flora amazônica devidamente catalogadas ao longo do muro que cerca o terreno. Na parte dos fundos do terreno, está prevista a plantação de bambu.

