Após visita técnica, Distrito Industrial deve ser revitalizado

Manaus - Nesta sexta-feira (9), equipes da Prefeitura de Manaus e da Polícia Rodoviária Federal no Amazonas (PRF-AM) realizaram uma visita técnica em área no trecho da rodovia BR-319, onde funciona o posto da PRF-AM, próximo ao porto da Ceasa, zona Sul. A visita ajuda a mapear espaços para futuras intervenções da revitalização ampla para o Distrito Industrial, uma das ações do programa de crescimento socioeconômico “Mais Manaus”, anunciado pelo prefeito David Almeida.

Arquitetos do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) estiveram no local com agentes da PRF vendo a estrutura de um antigo posto de fiscalização da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), hoje ocupado apenas em uma parte pela Superintendência de Operações do órgão federal.

Na região existe o conceito de trabalhar um Truck Parque, com um Truck Service, para atender, especialmente, a caminhoneiros e motoristas que usam o trecho para transporte de cargas e viagens de trabalho ou passeio. A ideia é dotar o espaço de uma área, próxima a saídas das balsas, de uma estrutura de serviços voltada para quem acessa o trecho da rodovia.

" O Truck Service poderá oferecer diversos atendimentos para os caminhoneiros, como borracharia, autopeças, vulcanizadora, posto de combustível, restaurante, banheiros e infraestrutura de pequenas ações de saúde. Estamos desenvolvendo, com a equipe e apoio da Suframa, o conceito apropriado, fazendo estudo em outras regiões do Brasil. Queremos oferecer um tratamento mais humanizado e digno para os transportadores de cargas, de quem usa o trecho da BR-319. Esses estudos estão sendo feitos pela prefeitura e Suframa " , afirmou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente

Para os envolvidos nas intervenções e estudos, o Truck Service faz parte da série de ações definidas pelo prefeito David Almeida para revitalização do Distrito Industrial, dando uma nova dinâmica ao bairro, que precisa ser olhado de forma diferente. “Estamos trabalhando em projetos muito bonitos, com operações de comércio, turismo, convivência social e lazer, que serão orgulho para a cidade de Manaus”, disse Valente.

Outros atores das esferas estaduais e federais deverão se somar ao planejamento para consolidar propostas equilibradas e eficientes para oferecer a Manaus uma nova rota de entretenimento, oferta de serviços, com segurança, cultura e revitalizada.

Vocação

A vocação econômica industrial e tecnológica do Distrito o faz um polo eminentemente produtor de riqueza e o objetivo de um “Novo Distrito” é pensar na humanização para mais de 100 mil trabalhadores que circulam pelo bairro diariamente, entre efetivos, temporários e mão de obra terceirizada. Em infraestrutura urbanística, um dos pontos é recuperar o calçadão da Suframa, com áreas verdes, de convivência, paisagismo, playground e mobiliários e ampliar os serviços oferecidos para quem chega ou parte pela BR-319.

O programa "Mais Manaus", lançado pelo prefeito David Almeida no dia 17 de junho, contempla a construção do Museu da Zona Franca de Manaus, a revitalização urbanística do polo industrial, com ações de paisagismo e urbanismo e outros projetos artísticos, que tornarão o espaço um importante centro turístico.

