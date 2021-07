Homem é preso com armas após balear duas pessoas na Eduardo Ribeiro

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP) | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Instantes após balear dois homens na avenida Eduardo Ribeiro, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus, um homem identificado como João Francisco da Silva Lopes, de 40 anos, foi preso por policiais militares da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Com o suspeito foi apreendido um revólver calibre 38.



Conforme o tenente Rodolfo Lima, da 24° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o suspeito chegou no local e efetuou disparos contra duas pessoas, sendo Tedeumar G. D. S., de 30 anos e Cleber P. B, de 50 anos.

"Possivelmente seja um crime de acerto de contas. O homem de 30 anos foi baleado na boca e tem mandado de prisão em aberto. Já o de 50 anos foi baleado no pé. Localizamos o atirador ainda nas redondezas do local, quando ele já estava trocando de roupas para disputar a polícia", explicou o tenente.

Testemunhas afirmaram que o alvo da execução seria Tedeumar. Com o preso, João Francisco da Silva Lopes, foi apreendido além da arma de fogo, quatro munições deflagradas e uma intacta.

O caso foi apresentado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que João já tem passagem por tráfico.

Leia Mais

‘Operação Tamoiotatá’ apreende mais de 400 metros cúbicos