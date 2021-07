Homem é preso após tentar assaltar distribuidora no Santa Etelvina

Material apreendido na ação policial | Foto: Divulgação

MANAUS - Um homem de 28 anos foi detido por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta sexta-feira (23), após roubar uma distribuidora, no Santa Etelvina, Zona Norte da capital.

A ação criminosa foi comunicada por vizinhos da área aos policiais que estavam na viatura 6377 e realizavam patrulhamento de rotina, na avenida Sete de Maio, do referido bairro.

Ao chegarem no endereço indicado na denúncia, os policiais notaram que havia um indivíduo no interior do estabelecimento e que ele mantinha um refém, sob ameaça de uma arma de fogo.

Em uma ação rápida dentro da loja, a equipe policial prendeu em flagrante delito o infrator e, juntamente com o material apreendido: o armamento, a quantia de R$ 81 e três relógios roubados da loja, o conduziu ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi constatado que o envolvido na ocorrência tem mandado de prisão em aberto por homicídio.

Denúncia

A Polícia Militar orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

