Dupla é presa após assaltar clínica odontológica em Manaus

Manaus (AM) - Uma dupla de criminosos foi surpreendida no momento em que saíam de uma clínica odontológica, na qual haviam acabado de cometer um assalto. O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (23), na alameda Cosme Ferreira, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus.

Testemunhas relataram que o crime começou por volta das 19h, quando um funcionário que estava saindo foi rendido e os suspeitos entraram no local. Quatro funcionários e um paciente foram ameaçados e trancados dentro de uma sala.

Os suspeitos roubaram pertences pessoais e aparelhos celulares das vítimas. No entanto, após saírem do local acabaram sendo presos por policiais militares que já haviam sido avisados da ação criminosa.

Os bens subtraídos no local foram recuperados e a dupla foi apresentada no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Funcionárias do local contaram ainda que um dos suspeitos é ex-funcionário do consultório ao lado e que já havia cometido um crime no local. A dupla usou uma arma de fogo falsa nesse novo crime que também foi apreendida.

A dupla irá responder por roubo e deve passar por audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem, no quilômetro oito da rodovia federal BR-174.

