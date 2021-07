Homem é preso após atirar contra policiais em Manaus

| Foto:

Manaus (AM) - Um homem foi preso na zona Norte de Manaus, por volta de 2h30, na madrugada deste sábado(24), após atirar contra policiais militares da 11 Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Charles Henrique Campos de Moura, 29 anos, dirigia um Jeep de cor cinza e placa QUI 0G17, quando os policiais pediram que ele parasse o veículo. Além de não atender o pedido, o homem abriu fogo contra os policiais.



O veículo foi interceptado já na av. Torquato Tapajós, nas proximidades do Conj. Santos Dumont, zona Centro Oeste da cidade, após um dos pneus ser atingido por um tiro e a equipe policial pedir apoio. O homem perdeu o controle do carro e colidiu em um dos cantos da via. Com infrator, a polícia encontrou um revólver calibre 38.

Charles possuia passagens por crimes como tráfico de drogas e entrega de veículo automotor nas mãos de pessoa não habilitada. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia(DIP).

