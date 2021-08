Assaltantes roubam passageiros de ônibus da linha 320 em Manaus

O assalto ocorreu na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte | Foto: Divulgação/PMAM

MANAUS (AM) - Passageiros da linha 320 do transporte coletivo urbano que faz trajeto do Centro de Manaus à comunidade União da Vitória , na Zona Oeste, passaram por momentos de terror na tarde desta sexta-feira (6), por volta das 14h, durante um assalto cometido por três criminosos na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

Conforme o sargento Francisco Assis da 26° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), três suspeitos utilizando armas caseiras abordaram as vítimas e exigiram que elas entregassem pertences pessoais e aparelhos celulares.

"Os três suspeitos ordenaram que o motorista desviasse a rota para avenida José Henriques, no bairro Monte das Oliveiras, e desceram do veículo em uma área de mata. Assim que soubemos do crime iniciamos diligências na área", explicou.



Após perseguirem os suspeitos, os policiais conseguiram recuperar dez aparelhos celulares e bolsas. Três armas caseiras foram apreendidas pelos suspeitos.

O material recuperado foi encaminhado ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Quem tiver sido vítima do crime pode procurar a unidade policial para verificar se seu pertence foi recuperado.

