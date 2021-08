Polícia Militar apreende adolescente e detém dois envolvidos em roubo

Arma de fogo de fabricação caseira calibre 36 | Foto: divulgação

Manaus (AM) - Policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na manhã desta sexta-feira (06), no bairro Nova Cidade, zona norte, um adolescente e dois jovens, de idades não informadas, por assaltos a transeuntes ocorridos no Conjunto Residencial Buritis, naquele bairro.

Eles utilizavam um carro modelo Voyage, de cor preta e placas PHO-0157, e uma arma de fogo para intimidar as vítimas.

A ação ocorreu após denúncias recebidas pela equipe em patrulhamento na área informando sobre a ação do trio.

Após buscas, a guarnição identificou e abordou o veículo na rua 25 do conjunto residencial.

Durante revistas, foram encontrados com os suspeitos dois aparelhos celulares, um cordão dourado e uma arma de fogo de fabricação caseira calibre 36 com uma munição do mesmo calibre, intacta.

Os suspeitos adultos receberam voz de prisão e foram conduzidos, juntamente com o material apreendido, para o o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

