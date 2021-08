Caso Heloísa: MP-AM pede que Saboia seja julgado por júri popular

Michael confessou o crime | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A promotora de Justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) pediu à Justiça que Michael Saboia de Souza Xavier seja julgado por júri popular pelo feminicídio da estudante de técnico em enfermagem Heloísa Medeiros da Silva, que tinha 17 anos. O crime aconteceu no dia 13 de dezembro de 2019, mas o corpo da jovem só foi encontrado dois dias depois em um casarão no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi estrangulada, teve cabelos cortados e unhas arrancadas pelo acusado que confessou o crime.

No documento remetido ao Poder Judiciário na quinta-feira (5), a promotoria afirma que há todos os elementos necessários na denúncia contra Saboia, pois há indícios de autoria nas provas colhidas durante a instrução do processo.

O acusado confessou o modus operandi do homicídio e disse que após discutir com Heloísa, imobilizou a vítima com tanta força que ela ficou desacordada. Mesmo depois da jovem ter morrido, ele foi trabalhar e ao voltar, chegou a dormir com o corpo dela ainda no quarto. No dia seguinte ao crime, novamente foi ao trabalho e ao voltar levou o corpo da vítima ao banheiro onde cortou os cabelos da jovem e arrancou as unhas dela como tentativa de ocultar o corpo.

A segunda audiência de instrução da Ação Penal, ocorreu na última segunda-feira (2) e foi realizada pela 2.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, localizado na Zona Sul da capital.

A audiência começou por volta das 10h30 com o depoimento da delegada de polícia responsável pelo inquérito e a última das testemunhas chamadas pela acusação.

Em seguida foram ouvidas quatro testemunhas de defesa e, às 11h30, teve início o interrogatório do réu. Michael permanece preso preventivamente.

A primeira parte da audiência ocorreu em 16 de junho deste ano, quando foram ouvidas três testemunhas relacionadas em listagem pelo Ministério Público Estadual (MPE/AM).

O juiz ainda acatará as alegações finais para decidir se Michael irá ou não à júri popular. Michael está preso desde o dia 5 de junho de 2020, quando foi localizado no estado do Maranhão.

