Briga por tráfico de drogas acaba com duas vidas perdidas em Manaus

Dupla é morta no são Jorge. | Foto: Bianca Ribeiro

Manaus - Uma dupla foi executada a tiros na noite desta sexta–feira (6), enquanto comercializavam drogas em uma residência, na rua 18 de setembro, bairro São Jorge, zona Centro Oeste de Manaus. Gleison Kauan da Silva Cardoso, de 18 anos, e Luciano Guimarães Ribeiro, de 26 anos, sofreram vários disparos de arma de fogo. Um deles, foi atingido por 5 disparos e o outro por 4 e uma facada.

Os jovens estavam dentro do imóvel quando dois homens chegaram em um moto no local e efetuaram os disparos. Uma terceira pessoa chegou a ser ferida, mas foi levada, ainda com vida, para uma unidade de saúde.

Investigação

A execução, que tem como motivação o envolvimento com o tráfico de drogas, será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Dois são executamos dentro de casa no bairro São Jorge | Autor: Portal Em Tempo

