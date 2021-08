Policial do Amazonas é baleado durante férias em Natal

Um policial civil do Amazonas, de 51 anos, foi baleado após entrar por engano no bairro Mãe Luiza, considerado de ‘área vermelha’, na Zona Leste de Natal, no Rio Grande do Norte. O caso ocorreu nesta sexta-feira (20).

Segunda a polícia, a vítima contou que procurava um restaurante para jantar quando o GPS orientou que ele fizesse uma rota entrando nas ruas do bairro até que foi cercado por bandidos, que atiraram contra o carro.

O policial foi alvejado com um tiro na lateral esquerda do corpo e foi socorrido por populares e levado até o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Ele está fora de perigo.

O veículo que a vítima estava era alugado e ficou com marcas de tiros no parachoque, no farol e no capô. O gestor da empresa dona do carro contou que o turista alugou o veículo em João Pessoa, na Paraíba, e veio nele até a capital potiguar. "A empresa é nacional, e ele podia entregar em Natal. Ele já chegou na véspera de devolver. Viajava sozinho e estava sozinho no carro", conta.

A Polícia Militar realizou buscas pela região do crime, mas nenhum suspeito foi localizado até o fim na noite.

*Com informações do G1

