Mulher é assassinada a facadas no Cidade de Deus, em Manaus

O corpo da mulher foi removido e levado ao IML | Foto: Divulgação

Manaus - Mais uma mulher foi morta por golpes de arma branca em Manaus. A vítima identificada como Darcilene da Silva Rocha, de 51 anos, foi atingida no tórax e abdômen.

O caso ocorreu na madrugada deste sábado (4), por volta das 4h30, na rua Criciúma, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

No local do crime não há câmeras de segurança e devido ao horário, não haviam testemunhas que pudessem relatar a dinâmica do crime.

Policiais da 13ª Companhia Interativa isolaram a área e acionaram os demais órgãos competentes para atuarem na ocorrência. Nenhum familiar da mulher compareceu ao local de crime. A polícia acredita que a mulher seja moradora de rua.

O corpo da mulher foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame necroscópico. A liberação do corpo só ocorrerá após reconhecimento dos familiares.

A equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso para elucidar a dinâmica e autoria do crime.

Outro crime

Em plena luz do dia, uma mulher, ainda não identificada, morreu com, pelo menos, 18 facadas, no mês passado, no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. O principal suspeito do crime é o marido da vítima.

De acordo com informações, a mulher estava esperando um coletivo, quando foi surpreendida pelo seu marido, que violentamente, deferiu as facadas na vítima. Não se sabe o que levou o marido a cometer o crime.

O tenente Marcos Rocha informou que a equipe da 26ª Cicom foi acionada por volta das 7h20. "A equipe que estava em patrulhamento foi até o local e encontrou a vítima esfaqueada, jogada na via já sem vida. Então, foi chamada a perícia. O suspeito usou uma faca de cortar pão para ferir sua companheira.

