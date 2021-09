Homem é executado com 13 tiros enquanto dormia, na Compensa

Os bandidos arrombaram a porta da casa, foram até o quarto onde a vítima dormia e efetuaram os tiros | Foto: Divulgação

Manaus - Crimes de execuções marcam o dia a dia do noticiário e a vida de famílias da capital amazonense. Movidos pelo desejo de matar, criminosos executam rivais em plena luz do dia em espaços públicos e para demostrarem poder de fogo e alta influência, matam rivais dentro da casa das vítimas.

O domingo (5) já inicia com o registro de mais uma execução em Manaus. Um homem identificado como Rogério do Nascimento Martins, de 33 anos, foi assassinado com 13 disparos de arma de fogo em sua residência. Sem oportunidade de defesa, foi atingido pelos disparos enquanto dormia.

A casa, localizada na na rua Coelho Neto (antiga rua 25 de dezembro), no bairro Compensa, zona Oeste da cidade, foi invadida durante a madrugada.

Segundo informações repassadas pela polícia, os bandidos arrombaram a porta da residência, foram até o quarto onde a vítima dormia e efetuaram os tiros. Na fuga, levaram um notebook e o carro que estava estacionado na garagem.

Não identificados

O grupo, que seria formado por cinco homens, ainda não foi identificado e teria chegado ao local em um carro vermelho. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS).

Mapa do crime

Zona Norte- Novo Aleixo

Somente nesta semana, pelo menos quatro pessoas foram alvos de criminosos com desejo de matar. Dois morreram e outros dois ficaram feridos em ataques de rivais. A briga pelo poder e venda de drogas na capital demonstra a ordem de eliminar desafetos.

Na última quinta (2) , a vítima era Harlisson Mendes de Menezes, de 19 anos. O crime ocorreu na rua Rio Guaíba, no bairro Novo Aleixo . Dois foram baleados na ação criminosa. Os suspeitos estavam em um veículo modelo Chevrolet Celta, de cor vermelha, e efetuaram vários disparos. O alvo seria Harlisson, mas os outros dois também foram baleados.

Ainda no mesmo bairro, após ser surpreendido por criminosos em um veículo de cor vermelha ainda não identificado, Eliezer Henrique Andrade de Oliveira, de 26 anos, foi executado a tiros na madruga do sábado (4).

O crime ocorreu na rua Cambara, do bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. A vítima ainda chegou a ser levada a uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

Não foi confirmado pela polícia se o carro de cor vermelha pode ter sido mesmo usado no crime deste sábado e domingo.

Zona Leste -Jorge Teixeira

| Foto: Suyanne Lima

Não muito longe dali, mais dois homens são executados . Ricardo Breno Dias, de 22 anos, e Rociely Cordeiro, de 34 anos, foram mortos a tiros na última quinta-feira (2), por volta das 15h30, na rua Cubio.

Ao todo, os dois foram atingidos com 15 disparos, sendo nove em um e seis no outro.

As execuções demonstram alto poder de fogo dos criminosos e com grande quantidade de tiros, sem oportunidade da vítima sobreviver ao ataque.

Leia mais:

Criança de 10 anos é baleada durante acerto de contas do tráfico



Vídeo mostra vendedora sendo espancada até a morte por causa de R$ 25