Assaltante morre após receber golpe mata-leão na zona Sul de Manaus

Durante a fuga, o assaltante pode ter sofrido uma parada cardíaca | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - A revolta da população e a sensação de insegurança levam a atos inusitados dos chamados "justiceiros". Um famoso golpe, conhecido como "mata-leão", impediu as pretensões do homem identificado como "Abraão", mais conhecido como "Doidão", na Avenida Adalberto Vale, no bairro da Bethânia, Zona Sul de Manaus. Ele pretendia assaltar duas mulheres com uma faca de cortar pão, na noite do último sábado (18), por volta das 20h.



"Doidão" estava visivelmente "noiado" e embriagado, segundo informações das vítimas (que pediram para não ser identificadas), quando abordou as mulheres, que tentavam entrar em um carro. No exato momento, o marido de uma delas, que esperava em outro ponto, percebeu a ação e, no intuito de defender a esposa, correu ao local e avançou em "Doidão", aplicando o golpe.

Adeus "Doidão"

Percebendo a fúria do marido, "Doidão" desistiu do assalto e conseguiu sair correndo na direção de um supermercado, mas teve uma crise convulsiva e caiu morto na avenida. As narinas do agressor, apresentavam resquícios do uso de entorpecentes. O fato chocou populares da área, que acionaram policiais da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado. Durante a fuga, o assaltante pode ter sofrido uma parada cardíaca.





