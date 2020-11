Vídeo: Mãe e filho são sequestrados e colocados em porta-malas

Mãe e filho são comerciantes | Foto: Divulgação

Criminosos sequestraram mãe e filho no interior São Paulo. Os bandidos colocam as vítimas no porta-malas do carro pois queriam roubar a carga que os familiares transportavam: cigarros. Mãe e filho são comerciantes.

Os dois foram rendidos enquanto faziam a primeira entrega do dia. Um criminoso levou a carga e outros dois mantiveram mãe e filho reféns.

Os três bandidos foram presos e as vítimas, resgatadas pela polícia, dentro do porta-malas. A polícia descobriu o paradeiro dos bandidos pois o celular da vítima ficou dentro do carro e, com isso, foi possível rastrear o local exato. Os investigadores buscam saber quem são os receptadores da carga de cigarros.

Assista a reportagem do caso: