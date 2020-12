Vídeo: mulher derruba assaltante com guarda-chuva em São Paulo

Após ser atingido, o ladrão caiu no meio da rua e derrubou o celular da vítima | Foto: Reprodução

Uma mulher que foi assaltada celular em São Vicente, no litoral de São Paulo reagiu e conseguiu derrubar o ladrão com o guarda-chuva. O vídeo repercutiu nas redes sociais após compartilhamentos.

Veja vídeo:

Veja o momento em que a mulher derruba o assaltante | Autor: Reprodução

As duas mulheres caminhavam pela calçada quando o homem de bicicleta passou roubando o celular. Uma das vítimas decidiu dar golpes de guarda-chuva no suspeito para tentar recuperar o aparelho.

Com informações de uma funcionária próxima do local do fato, a mulher arremessou o guarda chuva e atingiu a bicicleta do assaltante.

Ele caiu no meio da rua e derrubou o celular da vítima.

"Pegou na bicicleta e derrubou ele na hora. [A mulher] deu tanto nele, que até quebrou o guarda-chuva", disse.

Leia mais:

Família encontra coala na árvore de natal; veja vídeo