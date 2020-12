Duas crianças são mortas por balas perdidas em tiroteio no RJ

Elas foram vítimas de bala perdida quando brincavam na porta de casa perto das mães | Foto: Reprodução

Emily Victória Silva dos Santos, de 4 anos, e Rebeca Beatriz Rodrigues dos Santos, de 7 anos, morreram baleadas após um tiroteio sexta-feira (4) em Duque de Caxias, no Rio de janeiro.

Elas foram vítimas de bala perdida quando brincavam na porta de casa perto das mães. Rebeca foi baleada no tórax e Emily Victoria, que faria cinco anos no dia 23 de dezembro, foi atingida na cabeça.

A Polícia Militar do Estado afirma, em nota, que uma equipe do 15º BPM estava em patrulhamento na Rua Lauro Sodré, altura da comunidade do Sapinho, quando disparos de arma de fogo foram ouvidos.

Segundo a nota da corporação, "não houve disparos por parte dos policiais militares".

A PM informa ainda que soube da entrada de duas pessoas feridas na UPA Caxias II (Sarapuí). "No local, o fato foi constatado e tratavam-se de duas crianças".

Outra versão

De acordo com uma moradora da rua, as duas meninas foram baleadas por volta de 20h40 da noite. Ela afirma que policiais do batalhão de Duque de Caxias atiraram três vezes contra dois suspeitos que estavam de moto e passaram perto das crianças.

A morada diz ainda que os policiais não socorreram as meninas, que já chegaram mortas na UPA estadual do Sarapui. Os corpos estão no IML de Duque de Caxias.

R7*

Leia mais:

Homem que estuprou e assassinou idosa na frente do marido é preso