Vídeo: mulher pede ajuda por mensagem durante assédio em ônibus

A mulher pediu ajuda para a amiga que também estava no ônibus | Foto: Reprodução

Uma mulher que estava sendo assediada dentro de um ônibus conseguiu pedir ajuda para uma amiga que também estava no veículo. A vendedora, por meio de mensagem, avisou que estava sendo importunada sexualmente. O homem foi detido em um ônibus que liga o bairro São Benedito ao centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Os passageiros reagiram e o motorista decidiu parar o ônibus em frente a um batalhão do Corpo de Bombeiros. O suspeito tentou fugir, mas foi detido por um soldado do Exército, que estava no transporte público.



O acusado socou o oficial, que reagiu e conseguiu pará-lo. Ele foi levado à delegacia especializada em violência contra a mulher.

Veja o vídeo:

