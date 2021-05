Suspeita de homicídio, mãe de Gael vai para Tremembé, em SP

A Penitenciária Feminina I de Tremembé abriga outros casos de grande repercussão, como Suzane von Richtofen, presa pela morte dos pais e Ana Carolina Jatobá, presa pela morte de Isabella Nardoni | Foto: Reprodução

Mais uma criança foi brutalmente assassinada no Brasil. Com características semelhantes ao caso Henry Borel, morto de forma cruel e calculista , o pequeno Gael, de 3 anos, morreu após apresentar diversas marcas pelo corpo, de suposto espancamento.

Andréia Freitas de Oliveira, é a principal suspeita de matar o filho Gael, foi transferida para a Penitenciária Feminina I de Tremembé, em São Paulo, na terça-feira (11).

A Penitenciária Feminina I de Tremembé abriga outros casos de grande repercussão, como Suzane von Richtofen, presa pela morte dos pais e Ana Carolina Jatobá, presa pela morte de Isabella Nardoni.

A suspeita ficará isolada por 15 dias em uma cela, em função dos protocolos contra Covid-19 e pelo período de inclusão de presas no sistema.

A defesa de Andréia Freitas de Oliveira vai protocolar na Justiça, nesta quarta-feira (12), pedido de exame de sanidade mental da cliente.

Relembre o caso

Ela chegou no final nesta madrugada (11), no distrito policial do Morumbi (89ºDP), após passar a madrugada prestando depoimento. A investigação policial constatou que a criança apresentava diversas marcas pelo corpo.

O garoto ainda foi socorrido em parada cardiorrespiratória por uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, na Vila Buarque, região central da capital paulista, mas não resistiu e acabou morrendo.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o menino foi encontrado desacordado pela tia-avó Maria Nanete de Freitas, na cozinha do apartamento da família, na alameda Joaquim Eugênio de Lima, na Bela Vista.

A mãe da criança teria sofrido um surto psicótico e foi encaminhada ao Hospital do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. A tia-avó relatou aos policiais que deu mamadeira para a criança e ficaram na sala assistindo TV.

O caso será investigado pela 1ª DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), que fica no prédio da Casa da Mulher Brasileira (Centro de Atendimento Humanizado e Especializado no Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica), no Cambuci.

