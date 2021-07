Criança se salva de incêndio após se abrigar dentro de geladeira

Os vizinhos perceberam as chamas por volta de 1h30 e utilizaram baldes de água para conter o fogo | Foto: Rafael Medeiros

Um menino de apenas 2 anos se salvou de um incêndio. No desespero, a criança se escondeu dentro da geladeira para se proteger do fogo. A mãe do menino não estava no local no momento do ocorrido, estava em uma "resenha", como ela relatou. O caso ocorreu no Bairro Altos da Serra, em Cuiabá, na madrugada dessa sexta-feira (9).

Os vizinhos perceberam as chamas por volta de 1h30 e utilizaram baldes de água para conter o fogo. Durante os trabalhos, eles localizaram a criança com vida, abrigada dentro da geladeira da residência.



O menino que estava sozinho na casa foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Morada do Ouro, onde passou por atendimento médico, sendo constatado que ele não sofreu lesões em razão do fogo.

Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente iniciou as diligências para localizar a mãe da criança, que foi encontrada na companhia do namorado.

A mulher foi autuada em flagrante por abandono de incapaz.



O estado da casa | Foto: Divulgação/ Polícia Civil

O menino está sob a guarda do Conselho Tutelar. As investigações continuam, sendo realizada a oitiva de algumas testemunhas que presenciaram o fato.



*Com informações do G1

